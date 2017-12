PAN Resmi Usung Sudirman Said Calon Gubernur Jateng

Grobogan: Partai Amanat Nasional akhirnya resmi mengusung Sudirman Said, sebagai calon Gubernur Jawa Tengah 2018. PAN menyusul jejak Partai Gerindra memberi 'tiket emas' kepada Sudirman untuk ikut kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah yang digelar tahun depan.



"Jawa Tengah sudah Sudirman Said. Rekomendasi sudah keluar," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di sela Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah PAN Jawa Tengah di Purwodadi, Grobogan, Sabtu, 16 Desember 2017.

Setelah memberi rekomendasi, PAN selanjutnya akan mengeluarkan Surat Keputusan mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu di Pilgub Jateng 2018. Namun, kata Zulkifli, SK PAN baru keluar setelah Sudirman memiliki pasangan sebagai calon wakil Gubernur di Pilkada Jateng."SK nanti kita lihat tindak lanjutnya. Sekarang baru rekomendasi. SK kalau sudah lengkap koalisi dan wakil. SK nanti kalau ada wakil," jelas Zulkifli.Zulkifli menegaskan PAN belum menyodorkan calon Wakil Gubernur yang akan dipasangkan dengan Sudirman Said. "Wakilnya siapa nanti dibicarakan. Ini kan koalisi, tidak bisa semau-maunya sendiri," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan tersebut.Di DPRD Jawa Tengah, Partai Gerindra mengantongi 11 kursi Anggota Dewan. Sedangkan PAN memiliki delapan kursi Anggota Dewan. Sudirman Said membutuhkan satu tiket rekomendasi lagi untuk mengantongi minimal dukungan 20 kursi sebagai syarat maju di Pilgub Jateng.Soal kekurangan satu kursi ini, Zulkifli menyatakan akan dibicarakan dalam forum koalisi partai pengusung Sudirman Said. Komunikasi dengan partai lain hingga kini masih intens dilakukan. "Nanti kita bicarakan," tegas Zulkifli Hasan.(ALB)