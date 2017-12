Gerindra Brebes Siap Sukseskan Sudirman Said Jadi Gubernur Jateng

Brebes: Sudirman Said resmi diusung Partai Gerindra untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Umar Utoyo menyambut gembira keputusan DPP Gerindra mengusung Sudirman yang merupakan putra daerah.



DPC Gerindra Brebes dipastikan akan menggunakan segenap kekuatan mesin partai untuk memenangkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

“Saya sangat senang, karena tidak sulit menjual sosok beliau (Sudirman Said) di Brebes. Karena prestasinya sangat baik dan diakui masyarakat Brebes,” ujarnya saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 13 Desember 2017.Umar mengatakan, Gerindra masuk dalam daftar lima partai besar di Brebes. Partai berlambang kepala garuda ini menempatkan 5 wakilnya duduk sebagai anggota DPRD pada Pemilu Legislatif tahun 2014.“Ini merupakan modal yang baik untuk memenangkan Pak Sudirman Said di Brebes, apalagi beliau adalah putra daerah,” katanya.Sudirman Said lahir di Brebes, 16 April 1963. Orangnya teliti dan disiplin. Ini yang selalu Sudirman Said tunjukkan mulai dari kecil, di sekolah, kuliah, hingga bekerja.Ia dikenal aktivis anti korupsi, tapi berbeda dengan aktivis lainnya. Ia berpenampilan rapi dan bukan aktivis jalanan. Ia lebih banyak menyoal transparansi keuangan sebuah lembaga atau instansi.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Tengah. Pencalonan ini, kata Prabowo, setelah Gerindra menyerap aspirasi di berbagai lapisan."Setelah kita rembuk kita putuskan untuk Jawa Tengah, Partai Gerindra akan mencalonkan saudara Sudirman Said sebagai calon gubernur," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember 2017.Prabowo menjelaskan sejatinya telah ada dua nama yang akan dicalonkan Gerindra di Jateng, yakni, politikus Gerindra Ferry Juliantono dan Sudirman Said. Namun, Prabowo harus memutuskan satu dari dua nama tersebut.(SUR)