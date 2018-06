SMRC: Wayan Koster-Tjok Oka Memenangi Pilgub Bali

Jakarta: Direktur SMRC Djayadi Hanan menyatakan pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati memenangi kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Bali berdasarkan hitung cepat yang dirilis SMRC.



Djayadi menyatakan perolehan suara pasangan ini sudah tak bisa lagi dilampaui lawannya Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta.

"Pasangan Wayan Koster-Tjok Oka meraih 58,98 persen suara sedangkan Ida Bagus-I Ketut meraih 41,08 persen," kata Djayadi dalam program Indonesia Memilih Metro TV, Rabu, 27 Juni 2018.Persentase itu didapat dari 81,33 persen data suara yang masuk. Walaupun belum 100 persen data masuk, Djayani berani mendeklarasi kemenangan atas dasar margin of error."Tak harus sampai 100 persen data masuk untuk mendeklarasikan pasangan calon menang jika sudah jauh dari margin of error-nya," kata dia.SMRC mematok margin of error 2,5 persen. Jika satu pasangan sudah bisa merenggangkan jarak dua kali dari margin of error dengan data masuk lebih dari 70 persen, maka bisa dipastikan pasangan yang bersangkutan menang.Adapun jarak persentase yang tertera di survei SMRC hingga data mencapai 81,33 persen mencapai 17,90 persen."Jarak yang tertinggi sudah lebih dari dua kali margin of error. Itu sudah cukup kuat," katanya.(UWA)