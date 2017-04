Sandiaga Uno Siapkan Lahan untuk Mencetak Usahawan Baru

Metrotvnews.com Jakarta: Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah menyiapkan lahan untuk mencetak usahawan baru. Langkah itu merupakan program unggulan bersama dengan calon gubernur Anies Baswedan, OK OCE.



Namun demikian Sandi ogah menyebut lokasi lahan tersebut. Jika lahan itu diketahui banyak orang, ia khawatir harganya naik dan malah justru membuat orang banyak mengincar wilayah tersebut.

"Tapi ini lokasi rahasia. Kenapa? Karena banyak mafia tanah. Kalau dikasih tahu, harga tanah bakal naik dan orang berebut beli di sana," tutur‎ Sandiaga di Jakarta Pusat, Jumat 7 April 2017.(Baca: Sandiaga Serukan Ikrar Ok-Oce untuk Tolak Politik Uang Sandi mengklaim bakal berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan permodalan bagi warga DKI untuk melakukan berbagai kegiatan usaha ‎setelah terpilih menjadi orang nomor dua di Pemprov DKI. Yang pasti, ke depannya dia akan melibatkan semua pihak."Setelah kita sudah pasti, kita bahas, kita libatkan semua stakeholder, kita ajak bicara," tegas dia.(Baca: Sandiaga Jelaskan Program OK OCE ke Pelaku Pasar Modal OK OCE merupakan singkatan dari Program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (Ok Oce). Program andalan Anies-Sandi di Pilkada DKI ini dengan mencetak usahawan baru agar dapat menjadi contoh bagi daerah lain.(HUS)