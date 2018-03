Ditanya Cara Tunjukkan Cinta Keluarga, Ganjar Peluk Istri

Semarang: Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu, Ganjar Pranowo, mendadak memeluk istrinya, Siti Atiqoh Supriyanti, di penghujung debat Pilkada Jateng yang digelar Metro TV. Aksi tersebut dilakukan Ganjar sebagai jawaban atas pertanyaan panelis Prie GS tentang bagaimana cara ia menunjukkan cinta terhadap keluarga.



"Cinta itu tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata, tapi perbuatan," kata Ganjar kepada Prie, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 15 Maret 2018.

Sebelum mengatakan hal di atas, Ganjar juga sempat menunjukkan keakraban dengan putranya, Muhammad Zinedine Alam, dengan cara membuat salaman gaya anak muda. Aksi Ganjar menjawab pertanyaan Prie ini membuat sejumlah pendukungnya heboh.Usai memberi pertanyaan ke Ganjar, Prie beralih ke calon Gubernur Jateng nomor urut dua, Sudirman Said. Kepada Sudirman, Prie bertanya bagaimana mengatasi istri yang sedang ngambek. "Kalau ngambek ya kita senyum. Begitu saja," kata Sudirman menjawab.Usai mendapat jawaban Ganjar dan Sudirman, Prie mengungkap alasan kenapa bertanya seputar masalah domestik mereka. Menurut Prie, masalah domestik mereka punya arti penting di mata publik. "Ini fundamental. Karena kesejahteraan negara base on domestic," ujar Prie menegaskan.Pemandu acara, Zilvia Iskandar, lalu bertanya kepada Ganjar dan lawannya, Sudirman Said, tentang bagaimana mereka melihat figur masing-masing pada kontestasi Pilkada Jateng. "Saya laki-laki, beliau perempuan, saya eksekutif-legistalif, kami tidak punya catatan korupsi," ujar Sudirman.Adapun Ganjar menjawab cukup punya responsif dalam reformasi birokrasi. "Kami masih eksekutif dan (Yasin) masih legislatif," ungkap Ganjar.(YDH)