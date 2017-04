Sandi Yakinkan Warga Cipinang soal Jaminan Kesejahteraan

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakinkan masyarakat soal keberlangsungan kartu Jakarta pintar (KJP) dan kartu Jakarta Sehat (KJS). Pasangan Anies Baswedan itu lagi-lagi menjamin kesejahteraan melalui kartu tetap ada bahkan ditingkatkan.



"Warga di sini yang kemarin tidak milih nomor tiga karena takut KJP dan KJS dihapus jangan takut. Itu semua diterusin, pasukan oranye diterusin. Ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kesejahteraannya," kata Sandiaga kepada warga Cipinang Besar, Jakarta Timur, Senin 10 April 2017.

Selain mensosialisasikan program KJP dan KJS yang disematkan kata plus di belakangnya, Sandi juga mensosialisaikan program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE). Ia berharap warga bisa mendapat pekerjaan dan program tersebut bisa mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota."Ayo gabung OK OCE, kita latih, kita didik. Kita nanti pastikan semua bisa bekerja dan sukses. Yang bisa masak dan rias jangan disia-siakan. Pokoknya enggak boleh lagi ada yang nganggur," tutur Sandiaga.(OJE)