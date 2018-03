Ananda 'Kampanye' Bahasa Inggris ke Anak-Anak

Malang: Waktu kampanye biasanya dimanfaatkan oleh pasangan calon kepala daerah untuk menarik dukungan dari warga yang memiliki hak pilih. Namun, calon Wali Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban justru 'kampanye' bahasa Inggris ke anak-anak.



Ananda menyambangi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), BKM Polehan yang berada di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, pada pukul 10.30 WIB, Minggu, 25 Maret 2018. Anak-anak di kelompok belajar di Kelurahan Polehan ini begitu antusias belajar bahasa Inggris dari politikus cantik tersebut.



Ya'qud Ananda Gudban mengajar Bahasa Inggris di salah satu bimbingan belajar Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BKM Polehan, di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Minggu, 25 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Anak-anak yang ikut dalam belajar bahasa inggris tersebut sebagian besar duduk di bangku SD. Mereka tampak bersemangat diajari oleh Mbak Nanda, sapaan akrab Ananda."Sangat penting untuk anak-anak belajar Bahasa Inggris untuk bisa berprestasi dengan berbagai ilmu yang dipelajari, karena diusia mereka yang masih dini ini mampu dengan cepat untuk merekam apa yang diajarkan," ujar Nanda.Dalam kesempatan ini, ia mengajar beberapa kosakata tentang 'My House' sesuai dengan materi yang diajarkan. Dia pun melontarkan pertanyaan yang dijawab sigap anak-anak.Selain itu, ia juga memberikan kuis ke anak-anak yang hadir."A room for cooking and preparing food? raise your hand!" ujar Nanda pada anak-anak yang serius mendengarkan kata kunci itu."Kitchen", sahut salah seorang anak.Perempuan yang juga mengajar di Universitas Merdeka Malang ini mengakui tidak mudah untuk mengajar anak-anak. "Dua puluh tahun mengajar tapi kali ini berbeda, " ungkapnya.Meysa, 23, salah seorang guru pembimbing sekolah menilai, anak-anak terlihat senang dan mudah mengikuti arahan dari Nanda. "Mungkin karena mereka juga suka metode yang serius tapi santai jadi anak-anak sangat antusias dan senang," terangnya.Safinah, salah seorang siswa kelas 6 SD mengaku, jika suasana belajar menjadi seru saat Mbak Nanda hadir."Senang, enak diajarnya. Orangnya baik dan ramah. Serunya suka bercanda," terangnya.Setelah proses belajar selesai, Nanda mengajak anak-anak bernyanyi 'This is a window '. "Salam ke orang tuanya. Kalian semua harus menjadi anak yang pinter dan nomor satu, " ucap Nanda tak lupa mengampanyekan nomor urutnya.(SUR)