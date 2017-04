Sandi Jelaskan 3 Keuntungan Program OK OCE

Metrotvnews.com, Jakarta: Sandiaga Uno menyebut ada tiga masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengklaim program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) bisa menyelesaikan masalah ini.



Sandi mengaku lebih dari 15 tahun mendalami pemberdayaan UMKM. Dari pengalaman selama itu, ia menyimpulkan ada tiga masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM.

Pertama, masalah lahan usaha. Ia menilai banyak sekali pelaku UMKM yang tidak memiliki kepastian lahan usaha. "Kami punya program OK OCE yang memastikan inovasi dan lahan usaha untuk UMKM," kata Sandi saat debat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Rabu 12 April 2017.Masalah kedua adalah pemasaran. Dia menyampaikan, jaringan OK OCE sudah berhasil menghadirkan OK OCE Mart. "Dengan pemasaran berjejaring, insya Allah kita akan berpihak pada pedagang kecil."Ketiga, masalah yang dihadapi pelaku UMKM adalah permodalan. Sandi mengaku sangat memahami masalah ini karena latar belakangnya di bidang permodalan."OK OCE melihat bagaimana kredit khusus perempuan, kami akan berikan tanpa jaminan dan kami berikan pendampingan," ujar Sandi.(TRK)