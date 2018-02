300 Personel Disiagakan Jelang Pengundian Pilbup Jombang

Jombang: Ratusan petugas keamanan disiagakan jelang pengambilan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Jombang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang yang berada di jalan KH. Romli Tamim, Sumbermulyo, Jogo Roto, Kabupaten Jombang.



"Ada 300 personel dari Polres Jombang yang kita siagakan di Kantor KPU Jombang," ujar Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto di Kantor KPUD Jombang. Selasa 13 Februari 2018.

Agung menjelaskan, Ratusan personel tersebut dibagi menjadi enam satuan tugas yakni, satgas diteksi, preemtif, preventif, lolakir, gakum dan satgas banops."Semua anggota bertugas sesuai dengan standar operasional masing-masing," imbuhnya.Terkait pembagian wilayah keamanan, Agung menambahkan, sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPUD Jombang pihaknya membagi dalam tiga ring wilayah."Ring pertama meliputi ruang pengambilan nomor urut yakni di dalam ruangan Husni Malik, kemudian Ring kedua di halaman kantor KPU, dan terakhir di sepanjang jalan menuju kantor KPU yang berada di Jl KH Romly Tamim Jombang," tuturnya.Divisi Teknis KPU Kabupaten Jombang M Djafar mengatakan, pengambilan nomor urut pasangan calon tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. Nah, untuk menjaga kondusifitas, pendukung yang memasuki halaman kantor KPU akan dibatasi yakni 100 orang per pasangan calon."Sedangkan untuk yang masuk dalam ruangan Husni Malik, hanya 15 orang per pasangan calon, dan semua dilengkapi dengan ID card khusus, bagi yang tidak memiliki ID card tersebut tidak diperkenankan masuk dalam ring satu dan dua," pungkasnya.Pilkada Jombang digelar 27 Juni 2018. Tiga pasangan yang akan bertarung adalah Mundjidah Wahab-Sumrambah, yang diusung PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi), serta Partai Gerindra (2 kursi). Pasangan ini juga didukung Partai Perindo.Kemudian, Nyono Suharli-Subaidi, yang didukung 27 kursi di parlemen. Masing-masing Partai Golkar (7 kursi), PKS (5 kursi), PKB (8 kursi), PAN (3 kursi), serta Partai NasDem (4 kursi).Terakhir, M Syafiin-Choirul Anam (Syahrul). Pasangan ini diusung PDI Perjuangan (9 kursi) dan Partai Hanura (2 kursi). Selain itu juga didukung partai non parlemen, yakni PKPI dan PBB.(LDS)