Ahok Minta Anies-Sandi Siapkan Dana untuk Program DP 0%

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempersilakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memasukkan program rumah dengan uang muka (DP) 0 persen ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2018. Asalkan, kata Ahok, Anies-Sandi bisa menyediakan sumber pendanaan program tersebut.



"Masukkan saja di 2018, tapi mesti sediakan uang. Supaya DP nol persen (bisa dikerjakan)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Mei 2017.

Ahok mengatakan demikian karena dia menganggap DP nol persen tidak masuk akal. Menurutnya, program tersebut banyak memakan biaya APBD DKI. "Kalau dia mau bikin ya silakan dia bikin. Tapi duit dari mana?" ujar Ahok.Ahok mengaku tak tahu sumber pendapatan untuk menutupi pos anggaran tersebut. "Semua warga boleh cari rumah sendiri. DP 0 persen dan cicilan bunga nol persen mau dari mana? Kita enggak bisa," kata Ahok.Tim transisi Anies-Sandi berencana ikut menggodok APBD DKI 2018. Mereka ingin memasukkan empat program Anies-Sandi, yakni DP rumah 0 persen, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan One Kecamatan One Center of Entrepreneur (OK OCE).Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Keputusan ini berdasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan KPU DKI.Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyampaikan, pasangan Anies-Sandi unggul dengan 3.240.987 suara atau 57,96 persen. Sedangkan pasangan Ahok-Djarot hanya mendapat 2.350.366 suara atau 42,04 persen."Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini KPU menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022," kata Sumarno dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.(UWA)