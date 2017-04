Ketum PBNU: Tempat Ibadah Jangan jadi Tempat Politik Praktis

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan agar tempat ibadah tidak dijadikan tempat berpolitik praktis. Hal ini berlaku bukan hanya untuk masjid.



"Di tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, wihara, kelenteng, seharusnya tidak boleh untuk kampanye," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 10 April 2017.

Dalam kesempatan itu, Said Aqil juga mengingatkan agar agama tidak dijadikan sebagai alat politik. Namun, dalam prinsipnya, berpolitik untuk beragama adalah hal yang benar.Menurut dia, jika beragama ditujukan untuk berpolitik malah akan menjadi masalah. Menurut dia, ibadah tidak akan ada artinya jika diawali dengan niat-niat yang tidak baik dan suci."Berangkat shalat Jumat niatnya untuk politik, ibadah yang tujuannya bukan untuk ibadah tapi untuk berpolitik itu zero," tegas dia.Masih dalam kesempatan yang sama, Said juga mengingatkan jika agama dipolitisasi, hal ini bakal sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga, tidak hanya di DKI Jakarta, untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa."Mari kita dewasa berpikir matang. Utamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pintu gerbang negara kita Islam Nusantara," tandasnya.(Des)