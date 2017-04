Karangan Bunga Banjiri Halaman Balai Kota

Metrotvnews.com, Jakarta: Rangkaian bunga mawar, sedap malam, lili, hingga tulip memenuhi teras Balai Kota Jakarta. Papan karangan bunga warna-warni membanjiri halaman kantor Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.



Ucapan terima kasih tertulis di hampir setiap karangan bunga. Mereka mengapresiasi pelayanan Ahok-Djarot selama menjadi pemimpin Jakarta.

Karangan bunga untuk Ahok-Djarot memenuhi Balai Kota. Foto: MTVN/Nur Azizah.

Sejumlah karangan bunga juga ditujukan untuk memberi semangat. Ahok diketahui harus mengakui keunggulan Anie Baswedan-Sandiaga Uno pada pilkada DKI Jakarta 2017 berdasarkan hasil hitung cepat KPU DKI Jakarta."Pak Ahok dan pak Djarot kalian sebagai pejuang keadilan dan pelayan masyarakat," tulis Group DW 90 Lampung dalam karangan bunganya, di Balai kota Jakarta Pusat, Selasa, 25 April 2017.Karangan bunga lain menuliskan, "Terima kasih pak Ahok dan pak Djarot sudah menjadi pelayan terbaik kami." Ada pula tulisan, "We love you pak Ahok, pak Djarot."Pantauan Metrotvnews.com, rangkaian bunga tak hanya berasal dari perorangan tetapi juga komunitas pendukung Ahok-Djarot. Mereka ialah Relawan Badja, Komunitas the Rocky Sydney, FFA group 2, Freedom SAGA 86, Samuel Ginting Advocate and Friends, dan PFC Group.Ucapan semangat dan terima kasih yang berlimpah itu mendapat respons dari Ahok. "Ya kita terima kasih sama relawan, partai, pendukung semua yang dukung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.(OGI)