Djarot Pertanyakan Dana OK OCE Mart ala Sandiaga

Metrotvnews.com, Jakarta: Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan besarnya modal yang dibutuhkan untuk membangun OK OCE Mart yang digagas Sandiaga Uno. Sebab, untuk sebuah toko dibutuhkan dana minimal Rp200 juta.



"Untuk membuat satu saja dibutuhkan dana Rp200 juta. Bagaimana mendapatkan dana itu?" tanya Djarot saat debat kandidat putaran dua Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.



Djarot mengakui tak akan sanggup jika menggunakan cara itu buat membantu pengusaha kecil dan menengah. Tapi Djarot berjanji bakal memberikan solusi yang lebih efektif. "Kami tak bisa sediakan Rp200 juta. Tapi tawarkan bagi hasil. Kami dorong pengusaha kecil dapat barang murah melalui distributor, seperti PKK mart. Sehingga masyarakat dapat harga yang murah," katanya.



Sementara itu Sandiaga mengakui dibutuhkan dana Rp200 juta buat sebuah toko. Namun, hal itu tidak menjadi kendala. Buktinya, peserta yang mengikuti program OK OCE sudah mencapai 12.000 peserta.



"Saya pribadi tidak bisa menjanjikan, tapi saya lempar ke jejaring OK OCE. Hasilnya, disambut positif. Jika Rp200 juta kita bagi, maka tidak berat. Kita bisa hadirkan solusi," ujar Sandiaga.







(FZN)