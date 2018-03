PKS Diminta Kerahkan Seluruh Kekuatan untuk Gus Ipul-Puti

Surabaya: Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khususnya yang maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, untuk mengerahkan seluruh kekuatan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Seruan ini disampaikan Gus Ipul untuk memenangkan pencalonannya bersama cawagub Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jatim.



"Saya yakin kemenangan akan semakin mudah jika kita semua habis-habisan untuk memenangkan saya dengan Mba Puti di Pilgub Jatim," kata Gus Ipul, di hadapan seluruh kader PKS dalam acara Workshop dan Launching Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PKS se-Jatim di Dyandra Surabaya, Minggu, 4 Maret 2018.

Menurut Wakil Gubernur Jatim non aktif ini, hubungannya dengan PKS selama ini sangat erat. Partai yang berdiri di tahun 2002 itu sudah mendukungnya ketika maju bersama Soekarwo pada Pilgub Jatim 2008.Dukungan tersebut berlanjut pada Pilgub 2013 dan Pilkada serentak 2018. "Sekali lagi, saya yakin dan mantap bahwa kemenangan semakin mudah dengan adanya dukungan dari PKS ini," katanya.Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini kembali mengingatkan komitmennya untuk membangun wilayah Madura. Menurutnya, Madura perlu mendapat perhatian khusus, karena tingkat kemiskinan di pulau garam ini tertinggi di Jatim."Rata-rata kemiskinan di pulau Madura diatas 20 persen. Makanya kami (Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno) akan mengalokasikan anggaran Rp1 triliun untuk membangun Madura. Jika Madura sejahtera, maka masyarakatnya tidak akan urbanisasi ke wilayah lain seperti ke Surabaya," ujarnya.Sementara itu, Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan, menambahkan semua bacaleg PKS di Jatim jumlahnya mencapai sekitar 1.000 orang. Selain nyaleg, mereka juga mendapat tugas menjadi juru kampanye (jurkam) Gus Ipul-Puti di daerah masing-masing."Ini tidak bisa ditawar lagi, pemenangan Gus Ipul-Puti adalah bagian dari Pemenangan PKS dalam Pileg dan Pilpres 2019. Seluruh bacaleg harus all out menjadi jurkam," katanya.Acara workshop dan launching Bacaleg sebagai jurkam dan penggalang suara ini adalah seri kedua untuk memanaskan mesin PKS di Pilgub Jatim. Mesin pertama berupa struktur partai telah digerakkan dengan Rakerda di 38 Kabupaten/Kota pada pertengahan Januari hingga Februari."Pertengahan bulan ini kita akan gerakkan mesin ketiga. Sekarang kami masih persiapkan teknisnya. PKS Muda sudah mulai melakukan kampanye kreatif, baik di media sosial maupun di tempat-tempat cangkrukan anak muda," kata Arif.(DMR)