Pakar: Jawaban Basuki-Djarot Lebih Konkret

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasangan nomor urut 2 Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat tampil semakin meyakinkan pada Debat Pamungkas Pilkada DKI putaran kedua yang disiarkan langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tadi malam. Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto.



"Basuki-Djarot memberikan jawaban konkret, tegas, dan langsung menyentuh permasalahan warga, seperti soal transportasi dan UMKM," kata Gun Gun seperti dilansir Media Indonesia, Kamis 13 April 2017.

Menurut Gun Gun, pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno kalah dalam poin itu. Salah satunya, soal uang muka rumah 0 persen yang mereka gagas."DP 0 persen perlu penjelasan lagi," ucap Gun Gun.Ia menegaskan, jawaban konkret sangat memengaruhi pilihan warga dalam putaran kedua Pilkada DKI. Itu juga menjadi dasar pemegang hak suara untuk memilih pada 19 April."Elaborasi jawaban (Basuki-Djarot) berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan memberikan nilai lebih kepada warga," jelas dia.Debat Final Pilkada DKI putaran kedua terdiri dari tiga sesi dan enam segmen selama 120 menit. Tema debat Dari Masyarakat untuk Jakarta terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi.Debat menampilkan format berbeda ketimbang debat cagub-cawagub pada putaran pertama. Debat menghadirkan tujuh panelis yang terdiri dari pakar dan akademisi.Dalam debat dihadirkan pula empat elemen masyarakat yang memberikan pertanyaan kepada paslon, yakni komunitas UMKM, transportasi, permukiman dan rumah susun, serta nelayan.Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta hadir dengan tampilan berbeda. Paslon nomor urut 2 tetap mengenakan baju kotak-kotak. Bedanya, Djarot kini mengenakan peci berwarna hitam.Sedangkan paslon nomor urut 3 kini mengenakan kemeja biru langit. Keduanya tetap memakai peci hitam.Pada debat kali ini, kedua paslon tampak semakin berbeda menanggapi beragam persoalan yang dihadapi warga Jakarta. Salah satunya soal reklamasi Teluk Jakarta.Ahok menjawab dengan menunjukkan gambar-gambar konsep permukiman nelayan yang tengah disiapkan Pemprov DKI. Ia mengatakan, reklamasi menjanjikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga.Sementara Anies tegas akan menolak reklamasi. "Ini sangat buruk dampaknya bagi kehidupan nelayan," tegas Anies.Pada sesi berikutnya, Djarot dan Sandiaga tampak jelas berbeda sikap ketika menanggapi isu pengembangan UMKM di Jakarta. Menurut Sandiaga, program OK-OCE dan OK OCE Mart bisa menjadi solusi. Djarot justru menganggap OK OCE Mart sulit direalisasikan Pemprov DKI."Untuk membikin OK OCE Mart itu butuh dana Rp200 juta. Bagaimana UMKM bisa dapat 200 juta itu?," cecar Djarot.Sandiaga menepis OK OCE Mart sulit direalisasikan. Menurut dia, dengan bantuan jejaring OK OCE yang sudah memiliki 12 ribu peserta, modal Rp200 juta bukan hal sulit.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan debat pamungkas antiklimaks.Bahkan, keduanya menilai pertanyaan dari komunitas settingan yang menyodok paslon nomor urut 2. "Apa murni dari komunitas apa ada intervensi lain," kata Burhanudin.(OJE)