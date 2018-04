Jepara: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menemukan ribuan data pemilih bermasalah. Temuan berdasarkan hasil uji publik daftar pemilih sementara (DPS) Pilgub Jateng 2018.



Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara, Arifin, mengungkapkan jajarannya menemukan 1.392 data pemilih yang terindikasi bermasalah. Sebanyak 589 nama terindikasi tidak memenuhi persyaratan (TMS).

“Kami menerima data DPS dari KPU Jepara by name by address. Selanjutnya, jajaran kami melakukan pencermatan bersamaan dengan tahapan uji publik,” terang Arifin, Rabu, 4 April 2018.Arifin menguraikan, dari ribuan data pemilih yang bermasalah, ditemukan pemilih ganda identik. Yaitu kesamaan nama, nomor induk keluarga (NIK), nomor kartu keluarga (KK), dan alamat. Jumlahnya mencapai 481 pemilih.“Kemudian ditemukan kesalahan penulisan nama pemilih sebanyak 11 nama, kesalahan alamat 124 pemilih, kesalahan tulis data 92 pemilih, dan elemen tidak lengkap lainnya 72 pemilih,” beber Arifin.Dia juga menemukan 18 pemilih tidak dikenal, 5 pemilih tidak cukup umur, dan 489 pemilih telah meninggal dunia. Ditemukan pula pemilih yang pindah domisili sebanyak 95 pemilih.Sebelumnya, KPU Jepara memang mengharapkan ada masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Jepara. Khususnya dalam tahapan uji publik DPS.“Khusus kepada panwas kita meminta agar DPS ini dicermati dan kemudian memberi rekomendasi secara tertulis kepada KPU Jepara. Masukan ini penting karena panwas berperan turut menentukan derajat data pemilih kita,” kata Komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun.Hasil uji publik dan pencermatan DPS juga menemukan 1.034 pemilih tak memenuhi syarat. Ada juga 210 laporan pemilih yang mengoreksi data dan 274 laporan pemilih baru.(LDS)