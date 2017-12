Prabowo Terharu dengan Sikap Legawa Ferry Juliantono

Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilgub Jateng 2018. Padahal, kata Prabowo, ada nama lain yang dianggap sama-sama mumpuni, yakni Waketum Gerindra Ferry Juliantono.



"Kemudian saya akhirnya memanggil Pak Ferry," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2017.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan beberapa pertimbangan. Prabowo juga menyadari bahwa Ferry adalah salah satu kader terbaik Partai Gerindra dan telah bekerja keras bersosialiasi di Jateng."Tapi saya menyampaikan bahwa saya butuh Pak Ferry untuk tugas-tugas di tempat lain. Saya juga sangat terkesan dan terharu beliau mengatakan patuh kepada pimpinan demi kepentingan yang lebih besar," ucap dia.Yang membuat Prabowo semakin terharu adalah kekuatan Ferry yang ada di Jawa Tengah akan digunakan untuk pemenangan Sudirman Said. Bagi Prabowo, itu semua pada akhirnya demi kepentingan rakyat.Dalam kesempatan yang sama, Ferry menegaskan dirinya legawa dengan keputusan partai. Ia akan tetap mendukung segala keputusan yang dianggap terbaikSudirman Said resmi diusung Gerindra sebagai cagub Jawa Tengah. Pencalonan ini ditetapkan setelah Gerindra menyerap aspirasi di berbagai lapisan.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan sejatinya telah ada dua nama yang akan dicalonkan Gerindra di Jateng, yakni politikus Gerindra Ferry Juliantono dan Sudirman Said. Prabowo harus memutuskan satu dari dua nama itu.Prabowo kemudian menyerap masukan dari pengurus Partai Gerindra mulai dari tingkat pimpinan anak cabang (PAC) hingga yang lebih tinggi. Dia juga menerima masukan tokoh dari berbagai lapisan masyarakat di Jateng."Kami beri tugas ke Sudirman Said dalam waktu yang singkat harus mencari wakil yang kuat. Wakil yang mencerminkan harapan rakyat, juga segera membentuk organisasi pemenangan dan segera memantapkan teman-teman koalisi," kata Prabowo.(YDH)