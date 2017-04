Sandiaga Klaim Pengawasan KJP Plus Bakal Ketat

Metrotvnews.com, Jakarta: Sandiaga Uno menampik kalau program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus bakal susah diawasi. Terutama, dalam hal pencarian duitnya.



Sandiaga menyebut, pengawasan terhadap program itu bakal cukup ketat, sebab berbasis digital. Selain itu, menurut dia, masyarakat juga ikut mengawasi.

Sandiaga mengajak semua pihak berpikir positif soal program ini. Dia tidak mau pandangan terhadap program itu lebih banyak pada kecurigaan-kecurigaan."Kita harus berpikiran khusnudzon, berpikiran baik, untuk menebar semangat positif kepada keluarga yang tidak mampu," ungkap Sandiaga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu 5 April 2017.Sandi menegaskan, KJP plus diperuntukkan buat kalangan tidak mampu. Kebijakan duit KJP plus bisa dicairkan tunai, kata dia, semata buat membantu manakala penerima KJP plus mengalami musibah."Keluarga yang menghadapi bencana musibah kebakaran atau kebanjiran mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaptkan KJP plus itu secara tunai," ungkap calon wakil gubernur nomor urut 3 itu.Sandi menyebut, selain lewat aplikasi dan masyarakat, pengawalan KJP plus juga bakal melibatkan aparat Pemprov DKI. Dia juga minta warga lebih pro aktif memantau tetangganya yang menggunakan KJP."Untuk hal-hal lain di luar pendidikan dan kalau misalnya digunakan untuk beli motor, beli make up misalnya, itu kita akan tegas kita akan langsung cabut KJP plus itu," ucap pasangan Anies Rasyid Baswedan itu.(AZF)