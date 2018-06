Simpatisan Padati Rumah Khofifah di Surabaya

Surabaya: Ratusan simpatisan, relawan, dan muslimat memadati kediaman Khofifah Indar Parawansa di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya, Jawa Timur. Mereka akan mendengarkan deklarasi kemenangan Khofifah - Emil Elestyanto Dardak dalam Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.



Pasangan calon nomor urut 1, berdasarkan hasil penghitungan sementara atau quick count lembaga Charta Politika, dinyatakan menang. Jalaluddin Mannagalli, putra Khofifah, bersyukur atas hasil quick count. Terlebih, ibundanya sudah dua kali ikut pemilihan dan gagal.

"Ketika mendengar itu, terutama saat sujud bersama, benar-benar menyentuh ke hati saya. Enggak nyangka juga karena kedua pasangan sama-sama bagus. Tapi saya percaya Jawa Timur bakal lebih maju lagi," ungkap Jalaluddin, Rabu, 27 Juni 2018.Jalaluddin berterima kasih kepada pihak dan warga yang mendukung ibundanya. Namun, katanya, ia dan Khofifah masih menunggu rekapitulasi penghitungan suara versi KPU Jatim."Harapannya, ibu bisa menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya, rakyat Jawa Timur. Dan bisa amanah dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan, serta bisa memajukan Jawa Timur menjadi lebih baik lagi," harap pria lulusan University of International Bussiness and Economics Beijing itu.Jalaluddin pun berharap, bila ibunya menjadi Gubernur Jatim, ia dan anak-anak muda diberikan kesempatan untuk membangun Jatim. Alasannya, kalangan muda lebih berpotensi dan energik untuk memajukan Jatim.Hingga berita ini dimuat, keramaian masih tampak di rumah Khofifah. Beberapa tokoh yang tampak di antaranya Kiai Sholahuddin Wachid (Gus Sholah), Kiai Achmad Bagja (sekjen PBNU periode Gusdur), Agus Maimun (Bendahara DPW PAN Jatim), Renville Antonio (Sekjen DPD Demokrat), dan Kuswanto (tokoh Partai Demokrat Jatim).Pada quick count Charta Politika, hingga pukul 18.16 WIB, Khofifah - Emil unggul dengan perolehan suara 54,16 persen. Sementara pesaing mereka yaitu Saifullah Yusuf (Gus Ipul) - Puti Soekarno meraih 45,84 persen. Jumlah suara yang masuk dalam quick count yaitu 87,33 persen.Sementara lembaga Saiful Mujani Reserach and Consulting (SMRC) mencatat Khofifah - Emil unggul sementara dengan 52,28 suara. Sedangkan Gus Ipul - Puti meraih 47,72 persen. Jumlah suara yang masuk ke SMRC yaitu 99,75 persen.Sebanyak 30.155.719 warga masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilgub Jatim 2018. Mereka menggunakan hak suara di sekitar 68 TPS di 38 kabupaten/kota di Jatim.(RRN)