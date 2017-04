Ahok Ibaratkan KJP Plus seperti Jakarta One

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengapresiasi semua program kerja yang bermunculan selama Pilkada DKI. Termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang digulirkan pasangan calon gubernur Anies Baswedan - Sandiaga Uno.



"Jakarta one itu (KJP plus) sebetulnya. Saya waktu debat bilang, pemegang KJP gratis naik TransJakarta, bus sekolah. Itu (KJP) tuh ATM, bisa buat segala macam," kata Ahok saat berkampanye di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 15 April 2017.



Ahok menilai, KJP yang diterapkan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo mengusung konsep bantuan dalam bentuk barang, bukan uang tunai. "Jangan sampai anak-anak putus sekolah karena dapat duit (KJP)," kata Ahok.



Bantuan KJP diberikan setiap bulan per tanggal 10 dengan rincian SD/sederajat Rp 100.000, SMP/sederajat Rp 150.000, SMA/sederajat Rp 200.000, pusat kegiatan belajar masyarakat Rp 100.000. KJP juga menyediakan dana berkala sebesar Rp 500.000 setiap tahun ajaran baru untuk semua tingkat pendidikan.



Pemilik KJP cukup debit di toko yang bekerja sama dengan Bank DKI. Saldo yang tidak dibelanjakan akan hangus. Dana ditarik pemerintah dan diakumulasikan menjadi tabungan siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya.



"Yang membedakan kita dengan mereka (KJP Plus) adalah kalau kita mau dorong anak yang tidak sekolah supaya sekolah," ujarnya.



Selain itu, KJP juga memberikan bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk pelajar di sekolah swasta. Alokasi sumbangan yang disediakan untuk SD/sederajat sebesar Rp 130.000, SMP/sederajat Rp 170.000, dan SMA/sederajat Rp 290.000.



"Anak harus sekolah baru dapet (KJP), supaya anak itu terdorong sekolah," kata Ahok.





(FZN)