Anies-Sandi "Ditodong" Tukang Nasi Uduk

Fandi, seorang pedagang nasi uduk di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, curhat kepada cagub-cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ia mengaku bosan dengan perkembangan bisnisnya yang jalan di tempat.



Dia mengaku malas mendengar janji-janji para pasangan calon saat kampanye. Sebab, yang sudah-sudah, mereka lupa dengan janjinya.

"Terus apa yang bisa saya pegang?" Kata Fandi kepada Anies-Sandi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 6 April 2017.Mendengar pertanyaan itu, Sandi langsung mengeluarkan kartu One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE). Sandi menyebutnya itu sebagai jaminan."Mau ada pegangan? Nih pegang kartu OK OCE. Kartunya dipegang, tanggal 19 dicoblos dan nanti akan kami laksanakan programnya," kata Sandi.Sandi berjanji akan berpihak pada pedagang kecil. Bahkan, dia berniat membina pedagang kecil agar bisa masuk ke pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta."Kita akan dorong lahan usaha. Memang banyak yang mengeluh sudah berjualan berpuluh-puluh tahun tapi tidak naik kelas. Ini akan kami bantu permodalan dan tempatnya," kata dia.(UWA)