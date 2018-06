Ridwan Kamil Kecewa Sesi Tanya Jawab Debat Pilgub Ditiadakan

Bandung: Calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sependapat perihal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat yang menghilangkan sesi tanya jawab antar pasangan calon di debat publik ketiga Pilgub Jabar 2018, di Grand Ballroom Sudirman, Jalan Sudirman, Kota Bandung, Jumat 22 Juni 2018 malam.



Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, sesi tanya jawab sangat penting untuk melihat kemampuan setiap pasangan calon (paslon) agar diketahui oleh masyarakat Jabar.

"Sebetulnya kurang sreg kalau tidak ada debat langsung one on one itu seperti cerdas cermat," kata Emil usat melayat ke rumah duka Derajat Ginan Koesmayadi di Jalan Dr. Slamet, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 22 Juni 2018.Emil mengatakan, debat publik menjadi momen untuk saling menguatkan argumentasi masing-masing program yang dicanangkan paslon. Bahkan sesi tanya jawab pun sebagai upaya untuk menggali berbagai program agar dipahami masyarakat."Padahal namanya debat mengargumentasikan yang kita yakini dan membongkar argumentasi dari lawan," sambungnya.Emil menilai ada ketakukan yang berlebihan sehingga dihapusnya sesi tanya jawab. Padahal, lanjut Emil, moderator bisa mengalihkan jika paslon keluat jadi konten atau tema dalam sesi tanya jawab tersebut."Menurut saya terlalu banyak ketakutan," tegasnya.(LDS)