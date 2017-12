Diusung Gerindra Jadi Cagub Jateng, Sudirman Said: Ini Ranah Baru

Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said siap menerima pencalonan dirinya oleh Partai Gerindra sebagai Gubernur Jawa Tengah di Pilgub Jateng 2018. Sudirman mengaku pencalonan ini merupakan hal yang bersejarah bagi hidupnya.



"Inilah pertama kali saya akan memasuki ranah politik, ranah baru yang selama ini bukan merupakan bidang saya," kata Sudirman di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan)--Medcom.id/M Rodhi Aulia.

Sudirman menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjukkan sikap kenegarawanan. Pasalnya Prabowo, kata dia, memberikan sosok yang mumpuni, meskipun bukan kader Gerindra.Sudirman akan menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada dirinya. Ia tidak akan menyia-nyiakan amanah ini. "Saya berjanji akan bekerja keras, berjuang dengan sungguh-sungguh memenangkan hati rakyat Jateng," ucap dia.Sebelumnya, Sudirman Said resmi diusung Gerindra sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Tengah. Pencalonan ini, setelah Gerindra menyerap aspirasi di berbagai lapisan."Setelah kita rembuk kita putuskan untuk Jawa Tengah, Partai Gerindra akan mencalonkan saudara Sudirman Said sebagai calon gubernur," kata Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember 2017.Prabowo menjelaskan sejatinya telah ada dua nama yang akan dicalonkan Gerindra di Jateng, yakni, politikus Gerindra Ferry Juliantono dan Sudirman Said. Namun, Prabowo harus memutuskan satu dari dua nama tersebut.Prabowo kemudian menyerap masukan dari pengurus Partai Gerindra mulai dari tingkat pimpinan anak cabang (PAC) hingga yang lebih tinggi. Dia juga menerima masukan tokoh dari berbagai lapisan masyarakat di Jateng."Kami beri tugas ke Sudirman Said dalam waktu yang singkat harus mencari wakil yang kuat. Wakil yang mencerminkan harapan rakyat, juga segera membentuk organisasi pemenangan dan segera memantapkan teman-teman koalisi," pungkas dia.(YDH)