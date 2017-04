Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Paling Tidak Disukai

Metrotvnews.com, Jakarta: Berdasarkan hasil survei Charta Politika, pengetahuan masyarakat akan program pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno mencapai 46,5 persen atau 364 responden dari jumlah responden sebanyak 782. Sementara yang tidak mengetahui visi-misi Anies-Sandi sebanyak 41 persen.



Charta Politika juga menanyakan pada responden yang mengetahui program Anies-Sandi, program apa yang paling disukai dan tidak disukai. Hasilnya, program paling disukai dari Anies-Sandi adalah OK OCE.

"OK OCE nomor satu dengan 32,4 persen. Tidak sia-sia Sandi menjawab pertanyaan apapun, penyelesaiannya OK OCE," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Kantor Charta Politika, Jalan Cisanggiri III, Jakarta Selatan, Sabtu 15 April 2017.Program kedua yang paling disukai ialah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan persentase 25 persen. Berikutnya program membuka lapangan kerja 7,9 persen dan program DP rumah nol rupiah dengan persentase hanya 6 persen.Sementara itu, program DP Nol Rupiah kepemilikan rumah menjadi program Anies-Sandi yang paling tidak disukai. Sebanyak 17,1 persen responden yang mengetahui program Anies-Sansi tak menyukai program tersebut.Hanya 1,9 persen yang tidak menyukai OK OCE. Namun sebanyak 81 persen responden tidak tahu atau memilih tidak menjawab."Program DP Nol Rupiah belum terlalu kuat di masyarakat," ujar Yunarto.Yunarto tak bisa menjelaskan alasan ketidaksukaan tersebut. Yunarto menduga, persepsi masyarakat terhadap program itu sendiri mempengaruhi. Anies-Sandi dianggap belum bisa menjelaskan program DP Nol Rupiah kepada masyarakat dengan baik."Menurut saya program ini memiliki pengaruh (terhadap elektabilitas), tetapi bukan sebagai faktor dominan," pungkasnya.(HUS)