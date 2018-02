Gerindra Klaim Suara Sudirman Said-Ida Fauziyah Unggul Dibanding Petahana

Semarang: Partai Gerindra klaim suara pasangan calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said dan Ida Fauziyah lebih unggul dari pada calon gubernur petahana. Pertarungan satu lawan satu disebut sangat menguntungkan pihak Sudirman Said-Ida Fauziyah.



"Rival bilang punya 30 persen suara pasti, jadi di kandang banteng kita punya 70 persen kan," Kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah yang juga menjadi Ketua Tim Pemenangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah, Abdul Wachid di kantor DPD Partai Gerindra Jateng, Semarang, Selasa, 6 Ferbruari 2018.

Wachid menambahkan, partai koalisi yang mendukung paslon gubernur Jateng Sudirman Said dan Ida Fauziyah sangat kuat karena punya dukungan dari warga non partai."Partai koalisi kami sangat kuat, dari Gerindra, PKS, PKB, PBB, dan PPP Djan Faridz, kemudian didukung warga NU dan Muhammadiyah, ini luar biasa," tambahnya.Dia menjelaskan, pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah mempunyai kelebihan. Dari pemimpin organisasi keagamaan hingga pelopor anti korupsi."Sudirman punya keberanian, dari pembubaran petral, kemudian membongkar freeport yang terkenal papa minta saham, dan ida selain anggota DPR RI dulu juga ketua Fatayat NU,"ucapnya.Kemudian disinggung dengan lawan petahana, Ketua Pemenenangan, Abdul Wachid mengaku sudah mencari kelemahan rival Sudirman Said tersebut, dan jika terpilih dapat disempurnakan."Untuk lawan petahana atau tidak, kami tidak masalah. Kami mengundang 4 fraksi politik di jateng, mengupas tuntas kinerja petahana. Ada kelemahan lawan yaitu penuntasan Kemiskinan, Infrastruktur yang buruk, dan pertanian," ungkapnya.Dia juga menegaskan pertarungan head to head atau satu lawan satu dapat memunculkan politik yang panas. Tetapi tim pemenangan akan selalu menjaga pemilihan gubernur Jateng berlangsung damai."Suhu politik akan tetep semakin memanas. Saya akan tetep membawa politik damai. Jangan samoai dimanfaatkan orang-orang frustasi dengan menyebar isu sara dan lain-lain. Jangan cuma dua menit mengorbankan seumur hidup," tandasnya.(LDS)