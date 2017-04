Sandi Menguji Djarot Dalam Mengendalikan Harga

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua calon wakil gubernur Sandiaga Uno dan Djarot Saiful Hidayat berdebat soal pengendalian harga bahan pokok. Sandi mengatakan, menjelang Ramadan, warga Jakarta cemas karena mungkin harga bahan pokok terancam kembali naik.



Sandi menguji Djarot, apa strateginya agar harga bahan pokok tetap stabil. Djarot mengatakan, beberapa harga cabai dan bawang merah memang sempat naik.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Djarot dan Basuki Tjahaja Purnama bekerja sama dengan pihak di Jawa Tengah untuk mengambil cabai dan bawang merah dengan harga murah.Kemudian, Basuki dan Djarot sudah membangun kontainer pengawet yang bisa membuat cabai tahan selama enam bulan. "Dengan cara itu, harga cabai dan bawang bisa kami stabilisasi," kata Djarot saat debat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Rabu 12 April 2017.Strategi selanjutnya, kata Djarot, pemerintah bisa melaksanakan operasi pasar. Cara ini bisa melawan tengkulak dan mafia yang menimbun bahan pokok. Djarot yakin strategi ini bisa menyelesaikan masalah harga.Sandi mengatakan, apa yang disampaikan Djarot hanya janji-janji pemerintah. Menurut dia, pemerintah harus mengambil satu inisiatif lebih karena masalah kenaikan harga dirasakan masyarakat menengah ke bawah, terutama pelaku UMKM."Kita yang di kelas menengah ke atas tidak merasakan, warga yang menengah ke bawah mengeluh dan menantikan solusi. Solusi yang bapak sampaikan terdengar enak, tapi kenyataannya tidak seperti itu," ujar Sandi.Djarot menanggapi. Menurut dia, pemerintah mensubsidi masyarakat menengah ke bawah melalui operasi pasar. Penerima Kartu Jakarta Pintar bisa membeli daging Rp35 ribu per kilogram, ayam Rp10 ribu per kilogram, dan beras Rp6 ribu per kilogram."Subsidi untuk mereka yang tidak mampu, sambil kami mengendalikan harga. Kami berusaha betul agar inflasi di Jakarta terjaga ketika mendekati Idul Fitri. Maka kami bentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," kata Djarot.Sandi mengatakan, memastikan pasokan bahan pokok bisa melalui kemitraan dan pasokan harus diamankan terutama saat menjelang hari-hari besar. Lalu, perlu penyederhaan rantai distribusi yang tertutup dan tidak berkeadilan."Itu jawabannya pak. Mudahan-mudahan Anies-Sandi bisa menghadirkan harga yang lebih stabil di Jakarta," ujar Sandi.(TRK)