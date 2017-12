Ganjar Disebut Masih Prioritas PDIP di Pilgub Jateng

Boyolali: PDI Perjuangan hingga kini belum mengumumkan calon gubernur yang diusung pada Pilgub Jateng 2018. Nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng saat ini, disebut-sebut masih menjadi prioritas partai berlambang kepala banteng itu.



"Saya kira Pak Ganjar, saya bisa pastikan prioritas," kata politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 12 Desember 2017, sore.

Budiman mengatakan PDI Perjuangan memiliki prinsip akan mempertahankan gubernur yang berkinerja baik dan berprestasi. Ganjar, menurut Budiman, selama ini banyak melakukan program yang mendukung pembangunan desa.Ganjar memiliki pekerjaan rumah terkait kasus agraria jika kembali menjabat sebagai gubernur Jateng. "Persoalan itu harus dituntaskan saat terpilih kembali," lanjutnya.Selain Ganjar, Bupati Kudus Musthofa juga cukup gencar mempromosikan diri untuk menjadi calon gubernur Jateng. "Tapi, urutannya seperti itu tadi (Ganjar prioritas)," beber Budiman.Terkait PDI Perjuangan yang belum menentukan langkah di Pilgub Jateng 2018, Budiman tak mau ambil pusing. Ia juga menolak jika PDI Perjuangan dikatakan terlambat."Istilahnya, Jateng itu save the best for the last," tuturnya.Artinya, ujar Budiman, bagi PDI Perjuangan kalah bukan menjadi pilihan di Pilgub Jateng 2018. Bahkan, sangat mungkin partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini berlaga tanpa koalisi."Kami di Jateng sudah beberapa kali single-single-an. It`s work," pungkasnya.(NIN)