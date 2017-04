Hasil Survei: Selain Tiga Tokoh Ini, AHY Cukup Populer di Jatim

Metrotvnews.com, Surabaya: Ada tiga tokoh di Jawa Timur yang memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi jelang Pemilihan Gubernur Jatim 2018. Mereka adalah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.



Kepopuleran tiga nama itu mencuat dalam survei yang dilakukan The Initiative Institute. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, melibatkan 956 responden berusia di atas 17 tahun di seluruh Jatim. Periode survei 13-19 April 2017.



"Tertinggi adalah Gus Ipul mencapai 82,8 persen, disusul Khofifah 81,4 persen, dan Risma 75,4 persen," ujar CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi saat rilis hasil survei di salah satu rumah makan di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Rabu, 26 April 2017.



Sedangkan untuk tingkat keterpilihan, tiga tokoh ini juga bersaing ketat. Elektabilitas Gus Ipul mencapai sebesar (33,2 persen), kemudian Khofifah (28,3 persen), dan Tri Rismaharini (26,1 persen).



"Angka ini kemungkinan masih bisa berubah, mengingat belum ada parpol yang resmi mengusung calon, sehingga akan mengubah peta politik," katanya.



Selain tiga nama tadi, ada tujuh tokoh yang masuk daftar survei. Yakni, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Abdul Halim Iskandar, Said Abdullah, Azwar Anas, Rendra Kresna, M. Misbakhun, dan Hasan Aminuddin. Nama-nama bukan disiapkan lembaga survei, tapi langsung terlontar dari responden.



Namun, tingkat popuilaritas tujuh orang tersebut di bawah 50 persen, atau layak menjadi cawagub. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan popularitas sebesar 40,2 persen, Abdul Halim Iskandar (14,6 persen), Said Abdullah (11,6 persen), Azwar Anas (8,8 persen), Rendra Kresna (6,8 persen), dan Hasan Aminuddin (5,2 persen).



Dari survei ini juga diketahui jika politik aliran di Jatim masih cukup mendominasi. Sebanyak 78 responden mengaku warga Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian, di posisi kedua adalah Nasionalis Soekarno sebesar 22,2 persen, sedangkan 5,5 persen Muhammadiyah, dan 3,1 persen merupakan Nasionalis yang berkiblat pada Soeharto.



"Meski saat ini para pemilih sudah menentukan pilihan, namun belum ada satupun partai politik di Jatim yang telah menyatakan dukungan kepada para kandidat calon," tutur pemilik sapaan Angga itu.

