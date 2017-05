Kasus RS Sumber Waras Jadi Pelajaran Anies-Sandi

Metrotvnews.com, Jakarta: Permasalahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan menjadi pembelajaran bagi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan cagub nomor urut tiga akan melakukan kajian dan konsultasi dalam menjalankan programnya.



"Kita pastikan bahwa setiap program tidak dilakukan tergesa-gesa harus ada kajian dan harus ada konsultasi," terang Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, ‎saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 1 April 2017.

Konsultasi itu, kata Sandiaga, tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melibatkan lembaga hukum, pemangku kepentingan ahli dan wakil dari masyarakat."Dengan merangkul semua, sehingga setiap kebijakan ke depannya mendapat restu dan dukungan dari masyarakat," jelas Sandiaga.‎Pola seperti itu, sambung dia, akan terus dikembangkan dan dijalankan setiap program yang ada. Bisa dikatakan, pola seperti itu seperti forum rembuk.‎"Kebijakan yang akan lahir bottum up dari bawah, dan kita bisa lebih mempermudah untuk mengeksekusi (program yang telah dirancang)," pungkas Sandiaga.Sekadar catatan, kasus Sumber Waras pertama kali ditemukan dalam Laporan Hasil Peneriksaan (LHP) BPK pada APBD Perubahan 2014. Saat itu Pemprov DKI membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras sekitar Rp750 miliar. BPK menilai ada indikasi Pemprov membeli lahan tersebut melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Bahtiar Arif pernah mengatakan, bahwa pembelian tanah oleh Pemprov DKI mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar. Padahal, pihaknya telah merekomendasikan Pemprov DKI membatalkan pembelian tanah itu.Pemprov DKI Jakarta membeli tanah RS Sumber Waras dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras dengan NJOP sekitar Rp20 juta per meter per segi. Menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp 7 juta per meter per segi.(YDH)