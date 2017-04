Program DP Nol Rupiah di Mata Para Timses

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi menawarkan program DP nol rupiah bagi warga DKI Jakarta yang kesulitan dana untuk memiliki rumah. Bagi tim sukses Anies-Sandi, ini realistis.



"Program DP nol rupiah itu diutamakan untuk rusun, tapi terbuka juga untuk rutap," ungkap timses Anies-Sandi Pandji Pragiwaksono, dalam Mata Najwa, Rabu 5 April 2017.

Meskipun dinilai tak masuk akal oleh lawannya, Pandji meyakini bahwa program ini akan berjalan. "Jadi fokus utamanya bisa atau enggak. Kalau bisa jangan bilang tidak tahu, kita punya gagasannya dan kita bisa usahakan," kata Pandji.Sementara itu, tim sukses Basuki-Djarot menilai program DP nol rupiah yang diusung paslon nomor urut 3 tidak realistis. Sebab, dilihat dari kondisi di lapangan, ketersediaan lahan dan banyaknya jumlah penduduk juga mesti dipertimbangkan untuk program tersebut."Kebutuhan rumah itu 800 ribu unit per tahun, kan harus ada skemanya. Mau seperti apa kelembagaanya, pembiayaannya dan pelaksanannya seperti apa. Kalau Ahok-Djarot kan jelas, public housing, jelas skemanya untuk penghasilan Rp7 juta ke bawah," kata timses Basuki-Djarot Emmy Hafild.Menurut Emmy, DP nol rupiah tentunya bukan berarti digratiskan namun tetap harus dibayarkan oleh warga. Sebab pada dasarnya rumah seharga Rp350 juta dengan DP nol rupiah harus dibayarkan dengan kredit minimum Rp2,3 juta per bulan selama 25 tahun.Berdasarkan hitung-hitungan itu, tentunya warga harus berpenghasilan kisaran Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan."Skema Ahok tidak untuk segmen orang yang mampu. Jadi warga hanya membayar sewa Rp300 ribu per bulan. Untuk penghasilan di atas UMP dia bisa pakai sistem sewa belum. Jadi, kalau penghasilannya UMP, mana bisa alokasi Rp2,3 juta per bulan untuk kredit," tegas Emmy.(MEL)