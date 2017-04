Siswa SD kepada Djarot: We Proud of You, Pak!

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon wakil gubernur DKI Jakarta diagendakan menghadiri zikir bersama warga RW11 Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Djarot menyempatkan menyapa warga dan berjalan kaki ke lokasi zikir.



Di tengah perjalanan, Djarot sempat bertemu beberapa siswa SD yang berkerumun. "We proud of you, Pak. We proud of you," teriak anak-anak di Jalan Datok Tonggara, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 11 April 2017 itu.

Mereka berebut bersalaman dengan Djarot. Siswa SD tersebut sempat ditegur warga sekitar karena mengacungkan dua jari.Djarot menghargai sambutan mereka dengan menanyakan soal Kartu Jakarta pintar (KJP). "Semuanya dapat KJP kan ya," ujar Djarot ."Dapat, pak," jawab anak-anak SD serentak. Djarot berpesan supaya mereka tetap rajin belajar agar bisa membangun Jakarta.Bekas Wali Kota Blitar itu melanjutkan perjalanan. Namun, Djarot kembali bertemu anak-anak SD. Mereka juga antusias bertemu calon wakil gubernur petahana itu."Ini pada enggak sekolah apa," tanya Djarot.Ternyata, anak-anak SD itu sedang menunggu giliran masuk sekolah di jam siang. Djarot kemudian menyapa warga lain. Antusiasme warga atas kedatangan Djarot memang cukup tinggi di daerah tersebut.Tiba di lokasi zikir yang kebanyakan dihadiri kaum perempuan, pasangan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama itu mendapat pelukan dari seorang ibu-ibu.Usai memberi sambutan di acara zikir, Djarot memberikan kesempatan para ibu untuk berfoto. "Ibu-ibu yang mau foto, siapin fotonya, nanti saya yang samperin. Tapi abis ini saya izin ya, karena masih ada acara lain," ucap Djarot sambil beranjak menuju kerumunan ibu-ibu.(OJE)