PAN akan Umumkan Dukungan ke Sudirman Said di Pilgub Jateng

Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendeklarasikan dukungan untuk Sudirman Said sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah 2018. Deklarasi bakal dilakukan pada Sabtu 16 Desember 2017.



" Insyaallah PAN akan mendukung saudaraku Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ketum PAN akan hadir bersama kader PAN se-Jawa Tengah saat rakerwil di Gerobokan," kata Ketua DPP PAN, Yandri Susanto di Komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Februari 2017.



Baca: Sudirman Said Ungkap Kunci Membangun Jawa Tengah

Yandri menjelaskan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Sudirman sejak enam bulan lalu. Sudirman juga sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan."Kita memang minta Sudirman Said melakukan konsolidasi silaturahmi pada rakyat Jateng untuk menyampaikan niat membangun Jateng lebih baik," jelas dia.Sebelumnya, Zulkifli menimbang dua nama untuk dibawa PAN ke Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo dan Sudirman Said.Baca: PKS Lirik Sudirman Said dan Ferry Juliantono untuk Pilgub Jateng Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah resmi mencalonkan Sudirman Said di Pilgub Jateng 2018. Prabowo menyerahkan pendamping Sudirman kepada partai yang akan berkoalisi."Kita berharap sosok yang dipilih adalah sosok yang selalu ingin berbuat terbaik untuk rakyat. Selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak korupsi dan tidak akan korupsi. Itu yang kita tegaskan," kata Prabowo.(FZN)