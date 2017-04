Sandiaga: Inovasi yang Memberikan Solusi Pasti Di-bully

Metrotvnews.com, Jakarta: Cagub-cawagub petahana rupanya tak mau kalah program dengan pesaingnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Baru-baru ini, Basuki Tjahaja mengunggah foto program hunian murah di akun Instagram-nya.



Menanggapi hal itu, Sandiaga Uno merasa idenya ditiru. Padahal, sebelumnya inovasi cicilan rumah tanpa uang muka sempat di-bully.

Kami terus berusaha menghadirkan hunian agar warga tinggal dengan nyaman, aman, sehat, dan tidak pusing cicilan rumah. Kami akan bangun rumah susun milik Provinsi. Ada 4 skema tinggal sesuai kondisi dan dekat dengan fasilitas umum. #JakartaPunyaSemua rencana agar semua lapisan warga bisa tinggal di hunian yang bermartabat. A post shared by Ahok BasukiTPurnama (@basukibtp) on Apr 4, 2017 at 8:46pm PDT

"Ini dulu di-bully, tapi sekarang ditiru. Dan memang harus saya bilang, setiap inovasi yang memberikan solusi pasti di-bully di awal," kata Sandi di Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis, 6 April 2017.Sandi mengklaim program rumah murah telah menarik warga. Itu sebabnya, pasangan calon nomor urut dua tertarik mengikuti program tersebut."Dan setelah mendapatkan perhatian di masyarakat dan diapresiasi, akhirnya ditiru. Biasa seperti itu," tambah Sandi.Cawagub nomor urut tiga itu mengatakan, seorang pemimpin seharusnya mampu mengindentifikasi masalah warganya dari jauh-jauh hari. Tak kalah penting, setiap program yang dibuat harus berdasarkan data."Terpenting itu kami yang pertama meluncurkan berdasarkan data yang kami miliki. Alhamdulillah sekarang Pak Basuki menangkap juga itu dan meluncurkan 12 hari sebelum pencoblosan," tutur Sandi.Dalam akun Instagram-nya @basukitp, Ahok membeberkan ada empat skema untuk mendapatkan hunian murah. Tentu, kepemilikan itu disesuaikan dengan kemampuan finansial warga."Kami terus berusaha menghadirkan hunian agar warga tinggal dengan nyaman, aman, sehat, dan tidak pusing cicilan rumah," ucap Ahok dalam akun Instagram-nya, @basukibtp, Rabu 5 April 2017.Skema pertama, warga DKI yang berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan bisa menyewa rusun dengan disubsidi 80 persen (Rp2,4 juta). Biaya sewa dengan harga Rp300 ribu per bulan tanpa lift atau Rp450 ribu per bulan dengan lift.Skema kedua, bagi warga yang berpenghasilan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) hanya membayar sewa Rp300 ribu per bulan. Unit bisa dipakai seumur hidup.Pada skema ketiga diterapkan skema sewa beli. Bagi warga yang penghasilannya di atas UMP hingga Rp19 juta, dapat memperoleh hak guna bangunan (HGB) setelah membayar sewa dalam jangka waktu tertentu.Bayar sewa dari Rp450 sampai Rp600 ribu per bulan untuk jangka waktu tertentu. Warga pun dapat tanda lunas dan HGB. Namun, hanya boleh dijual kepada Pemda DKI.Pada skema keempat, warga yang penghasilannya di atas Rp10 juta, dapat mengajukan kredit kepemilikan rusun melalui KPR.Tidak hanya itu, apabila warga memiliki sertifikat hak milik (SHM) dan terkena relokasi juga akan mendapat kompensasi berupa unit apartemen seluas 2 hingga 2,5 kali luas tanahnya terdahulu.Berikut skema lengkap hunian murah yang ditawarkan Ahok di Instagram-nya:(UWA)