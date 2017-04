Karangan Bunga Dukung OKE OCE Rusak di Balai Kota

Metrotvnews.com, Jakarta: Pagi ini, karangan bunga dengan tulisan 'Ayo Dukung OKE OCE' berdiri di halaman Balai Kota. Papan bunga itu menyita perhatian karena ukurannya 6 x 1,5 meter, lebih besar dari papan bunga lainnya.



Di atas tulisan OKE OCE, si pemesan bunga menuliskan 'MOVE ON DONK COY!'. Seperti menyindir karangan bunga dari pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang bertuliskan 'you may loose at election but you win our heart. Dari kami yang ogah move on'.

Foto: MTVN/LB Ciputri Hutabarat

Foto: MI/Ramdani

Di sudut kanan bawah papan karangan bunga ada tulisan Topas TV Pilihan Pas Untuk Semua. OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) merupakan program pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.Apakah bunga itu dari pendukung Anies-Sandi? Entahlah. Warga yang sejak pagi di Balai Kota menyebut, karangan bunga superbesar itu ditempatkan di dekat gedung Blok G sekitar pukul 10.00 WIB.Setengah jam kemudian, karangan bunga itu rusak. Tulisan 'Ayo Dukung OKE OCE' dilucuti. Banner tertulis '#MenolakMoveOn' bermotif kotak-kotak dipasang untuk menutupi tulisan 'MOVE ON DONK COY!'.Susan, 45, pendukung Ahok, memerhatikan karangan bunga itu. Ia tidak mempermasalahkan karangan bunga sarat sindiran di antara ribuan bungan dukungan."Namanya juga berpendapat," kata Susan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 28 April 2017.Hingga kemarin sore, jumlah karangan bunga di Balai Kota sebanyak 3.200. Kebanyakan bunga berisi pesan semangat kepada Ahok-Djarot. Sebagian karangan bunga dipindahkan ke Monas.Hasil hitung cepat empat lembaga survei yang bekerja sama dengan Metro TV dan Metrotvnews.com menunjukkan pasangan Ahok-Djarot kalah di Pilkada DKI putaran kedua. Selisih perolehan suara Ahok-Djarot dengan pasangan Anies-Sandi antara 16% hingga 17%.Sedangkan hasil akhir real count KPU DKI Jakarta menunjukkan, Ahok-Djarot memperoleh suara 42,05%. Sedangkan Anies-Sandi 57,95%.Setelah pemilihan suara Pilkada DKI pada Rabu 19 April, Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Barat, semakin ramai dikunjungi warga, hingga hari ini. Mayoritas ingin menemui Ahok.Soal bunga, sosiolog Thamrin Amal Tomagola mengatakan, makna simboliknya bisa untuk merayakan atau bergabung. Konteks ribuan bunga di Balai Kota, Thamrin menilai ini menunjukkan suasana nurani warga."Ini nurani kolektif, karena bukan hanya satu orang (yang mengirim bunga). Ini suasana berkabung secara kolektif, yang mereka tidak menyangka akan kalah," kata Thamrin dalam program Selamat Pagi Indonesia.(TRK)