Rp5 Ribu untuk Semua dengan OK Otrip

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah OK OCE dan OK OCE Mart, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga punya OK Otrip. Ini adalah solusi untuk masalah transportasi di Ibu Kota.



Kata Anies, biaya transportasi yang kerap menghabiskan 30 persen dana individu, tidak lagi membebani warga kurang mampu jika program tersebut dijalankan.

OK Otrip akan mengintegrasikan angkutan umum, mulai dari bus mikro hingga mass rapid transit (MRT). Warga pun hanya cukup membayar Rp5 ribu."Termasuk dari Kepulauan Seribu, tiket kapal bisa untuk seluruhnya," kata Anies dalam debat pilkada DKI Jakarta, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.Menurut Anies, ada beberapa hal penting dalam membenahi transportasi. Pertama, dengan membentuk transportasi dalam satu manajemen. Selain itu memberikan kesejahteraan kepada operator angkutan."Subsidi bukan hanya untuk TransJakarta, diberikan keseluruhan sistem transportasi, dengan begitu biaya murah. Pemerinta tanggung ongkos," tekan dia.Debat ini merupakan yang terakhir sebelum pencoblosan pada 19 April 2017. Kedua pasangan membahas lebih dalam isu transportasi, hunian, pulau buatan, pendidikan, dan kesehatan.Pertanyaan dalam debat disusun tim panelis yang disiapkan KPU DKI Jakarta. KPU juga mengundang perwakilan kelompok masyarakat untuk mengajukan pertanyaan.(OGI)