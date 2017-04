Anies Semakin Yakin Menang, tapi Siap Kalah

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin yakin ia dan Sandiaga Uno unggul dari petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Namun, ia siap menerima kenyataan lain, kalah.



Semalam, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta menjalani debat terakhir. Kedua pasangan memaparkan gagasan antara lain terkait masalah hunian, kesehatan, usaha kecil, dan pendidikan.

Menurut Anies, banyak warga tertarik dengan program-program yang ia tawarkan. Misal, program One Kecamatan One Center for(OK OCE), Kartu Jakarta Pintar Plus, dan program uang muka rumah Rp0.Karena itu, Anies yakin bisa meraih suara lebih banyak dari lawan. Bagaimana kalau Anda kalah?"Kalau sudah di fase ini harus siap segalanya. Tapi kami yakin (menang)," kata Anies di Jakarta Selatan, Rabu, 12 April 2017.Anies mengatakan, siapa pun jangan membeli suara dengan uang. "Saya percaya warga Jakarta akan menentukan pilihan berdasarkan kepercayaan," tegasnya.Dalam debat final semalam, kedua kandidat juga sepakat menjaga persatuan di Jakarta. Komitmen itu berlaku apa pun hasil pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI pada Rabu 19 April.Djarot Saiful Hidayat mengatakan, berbeda pilihan itu wajar, tapi persatuan tidak bisa ditawar. Ia dan Basuki berjanji merangkul semua pihak untuk Jakarta damai."Kita Bhinneka Tunggal Ika, sehingga apa pun pilihan bapak dan ibu, kita tetap satu. Jakarta milik bersama," kata Djarot.Anies Baswedan juga berjanji menjaga Jakarta. Baginya, perbedaan adalah fakta. "Setiap kali ada pilkada, ada perbedaan."(TRK)