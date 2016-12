Sambut 2017, Anies-Sandi Bersihkan Bundaran HI

Metrotvnews.com, Jakarta: Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan membersihkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka menyambut tahun baru 2017, sore ini. Kegiatan ini diperkirakan dihadiri 2 ribu relawan.



Koordinator Relawan ABDI Rakyat Mohamad Huda mengatakan, melalui bersih-bersih, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 tersebut ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

"Ini konvoi bahagia yang akan diikuti lebih dari 2 ribu peserta," kata Huda di Pendopo Anies-Sandi, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2016).Pantauan Metrotvnews.com, kurang lebih 300 motor berkumpul di Pendopo Anies Sandi. Rute konvoi, Panglima Polim - Blok M – Senayan – Slipi – Grogol – Roxy – Harmoni - Pasar Baru – Gambir - Istana Negara - Abdul Muis - Kebon Kacang - dan berakhir di Bundaran HI, Jakarta Pusat.Di Bundaran HI, acara akan dibuka Anies, dilanjutkan membersihkan kawasan Bundaran HI dan doa bersama. Panitia menyiapkan ratusan sapu dan kantong sampah."Kami berharap kegiatan ini membawa harapan baru dan membawa perubahan bagi Jakarta," ujar Huda.(TRK)