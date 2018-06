Anies Berharap Edy Rahmayadi Memenangi Pilgub Sumut

Pada 9 Desember 2017 lalu, saya bertemu Pak Edy Rahmayadi. Saat itu beliau tegas, lugas dan jelas mengatakan: doakan agar bisa mengabdi di kampung halamannya, di tanah asalnya, di Sumatera Utara. Beliau memilih pulang kampung, ikut membangun kampung halamannya. . Hari ini saya mengucapkan selamat atas perjuangan Pak Edy untuk memajukan provinsi dan membahagiakan warga Sumatera Utara. Doa kami Pilkada berjalan lancar, dan Allah Yang Maha Kuasa menggerakkan hati warga untuk memilih pemimpin yang hatinya bersama warga Sumatera Utara.

