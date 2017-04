Anies akan Buktikan Dirinya tak Hanya Pandai Beretorika

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terima dirinya disebut hanya pandai beretorika. Ia menekankan, apa yang diucapkannya adalah sebuah sikap.



Ia dan pasangannya, Sandiaga Uno, bertekad membangun Ibu Kota lebih ramah untuk kaum pinggiran. Hal itu terlihat dari beberapa program kerjanya, seperti One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE), KJP Plus hingga cicilan rumah dengan uang muka 0 persen.

Cagub nomor urut tiga itu juga akan menghentikan reklamasi. Ia menilai, reklamasi hanya menyusahkan para nelayan."Sikap kita jelas dan tegas, tolak reklamasi. Argumennya sederhana, kita ingin nelayan bisa hidup layak. Itu bukan retorika itu sikap," kata Anies, Jakarta Selatan, Rabu, 12 April 2017Anies enggan membeberkan rencana kerja untuk menghentikan reklamasi itu. Ia mau rakyat menilainya usai ia bekerja."Nanti akan kita tunjukkan di dalam program rencana kerja. Kalau dibandingkan maka bandingkanlah yang sudah dikerjakan," pungkas dia.Sebelumnya, anggota tim sukses Basuki-Djarot, TB Ace Hasan Syadzily, memandang Anies hanya hebat retorika dan memberikan gagasan. Anies dinilai minim dalam tindakan."Anies dari segi retorika hebat sekali. Ini Jakarta. Pemimpinnya harus mampu melakukan eksekusi kebijakan yang bisa dirasakan langsung masyarakat," kata Ace, Rabu 5 April 2017.(OGI)