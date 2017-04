Pengamat Politik Menilai Format Debat KPU DKI Gado-gado

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Eksekutif Indo Barometer Burhanudin Muhtadi menilai format debat final Pilkada DKI yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, campur aduk. KPU DKI berusaha menggabungkan beberapa format debat namun dianggap gagal.



KPU DKI menambah format debat dengan menghadirkan perwakilan publik dari komunitas. KPU DKI berusaha mengeksplorasi format debat head to head antarmasing-masing kandidat.

"Ini format gado-gado, minim dari efek kejut, element of surprise-nya minim sekali, repetisinya terlalu banyak, dari sisi format ingin mencampurkan konsep town hall meeting dengan mengeksplorasi gagasan dan substansi tapi yang terjadi gagal semuanya. Gagal menjadi town hall meeting, gagal mengeksplorasi dan akhirnya gagal jadi debat itu sendiri," ungkap Burhanudin dalam diskusi Debat Final Pilkada DKI di Metro TV, Rabu 12 April 2017.Burhanudin menjelaskan, kegagalan debat dikarenakan peraturan protokoler yang terlampau banyak. Jawaban tiap pasangan calon kemudian tak terlihat orisinil."Yang kita harapkan debat yang membahas hal-hal di luar dari apa yang diperdebatkan selama ini," ujar Burhanudin.Senada dengan Burhanudin, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai KPU DKI terlalu memaksakan menggabungkan tiga format debat dalam satu waktu. Menurut dia, KPU DKI menggunakan format debat biasa, town hall meeting, dan debat head to head. Ia menekankan pada format town hall meeting yang terkesan di-setting."Padahal seharusnya datangnya komunitas betul-betul mencerminkan bagaimana pertanyaan muncul dalam konteks kebutuhan masyarakat," ujar Yunarto.Debat head to head pun masih terlihat dipaksakan. Yunarto mengatakan, format ini malah terlihat seperti format cerdas cermat."Format debatnya seperti anak kecil dipaksa ke depan untuk cerdas cermat dalam waktu sebentar, walaupun ketika dalam konteks Anies dan Ahok terasa grafiknya naik karena dua orang ini sangat mengerti psikologis debat di panggung," jelas Yunarto.(OJE)