Program 100 Hari Kerja Anies-Sandi bila Menang

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah merancang program 100 hari kerja bila terpilih. Hal pertama yang akan mereka lakukan ialah membangun persatuan warga Jakarta.



Selama masa kampanye pilkada 2017, warga terpecah menjadi dua kubu. Beberapa warga mendukung Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, namun tak sedikit pula yang menjagokan Anies-Sandi.

"Kita bangun kembali persatuan Jakarta. Kita sudah persiapkan. Pilkada bukan hanya bicara soal kemenangan tapi juga soal warga Jakarta," kata Anies, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April 2017.Anies-Sandi pun akan merealisasikan sejumlah program-programnya. Yang paling tersohor adalah program Kartu Jakarta Pintar Plus."Kami fokus membuka lapangan pekerjaan melalui OK OCE, kebutuhan bahan baku murah, dan pendidikan terjangkau," terang Anies.Soal program OK OCE, Anies-Sandi mengklaim telah memberikan lapangan pekerjaan pada 12 ribu warga Jakarta. Padahal, target awal Anies-Sandi hanya sekitar 4 ribu orang."Sudah bukan hanya janji tapi sudah memunculkan. OK OCE sudah mendapat antusiasme masyarakat," ungkap Sandi semalam.(OGI)